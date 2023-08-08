Toplu sözleşmede ön müzakere süreci tamamlandı: Gözler 14 Ağustos'ta ilk teklifte

Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:17

Güncelleme: 08.08.2023 - 16:24

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gözü, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammı görüşmelerine çevrildi.

1 Ağustos’ta başlayan 3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde komisyon çalışmaları tamamlandı.

Komisyon çalışmalarınında 2 Ağustos'ta başladığı Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti’nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırılarak tasnif edildi.

NTV'nin aktardığı habere göre, komisyon çalışmalarının tamamlandığı 2 Ağustos'ta, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti'ne sunduğu teklifler masaya yatırıldı.

İKİNCİ TEKLİF 17 AĞUSTOS'TA

11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri tek tek incelendi.

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.

Müzakere süreci ise 9 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos’ta ilk teklifi sunacak.

Genele ilişkin tekliflerin müzakeresi 15 Ağustos'ta başlayacak. Hükümetin ikinci teklifinin 17 Ağustos'ta ortaya konması bekleniyor.

MEMUR-SEN TALEPLERİNİ PAYLAŞTI

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Memur-Sen, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1.dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılamasını istiyoruz.

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Aile yardımı olarak eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira olmasını istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı 4.850 lira dini bayram ikramiyesi istiyoruz

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini talep ediyoruz

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100’e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5 bin 98 lira, evlenme yardımının 24 bin 215 lira, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulmadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini istiyoruz.