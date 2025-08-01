Toplu sözleşmede yeni gelişme: Kamu işçileri için kritik teklif masada

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ilerliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dün akşam dört saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından kamu işvereninden yeni bir teklif geldi.

İkinci altı ay için önerilen yüzde 11’lik zammın üzerine, günlük 50 TL olmak üzere aylık toplam 1500 TL ilave teklif edildi. Sendikalar, bu ilavenin ikinci altı ay için zammı yüzde 14 seviyesine yükselttiğini bildirdi.

GÖRÜŞMELER DÜN AKŞAM SÜRDÜ

Görüşmenin ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, “Kamu işvereni yeni bir teklif sundu, yüzde 100 olumlu değil; olumlu değil” ifadelerini kullandı.

Atalay, dünkü görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"Bize, 'Saat 8’de burada olur musunuz?' dediler. Aşağı yukarı 4 saattir görüşmelerimiz sürüyor. En son sundukları teklif 24,10’du. Biz de Çarşamba günü kendi kanaatimizi açıkladık. Bizim talebimiz, ikinci altı ay için yüzde 16.57 idi."

GREVE SAATLER KALA SÜREÇ RESMİ GAZETE’YE YANSIDI

Atalay, daha önce yaptığı açıklamada, talepler karşılanmadığı takdirde grev kararı alacaklarını duyurmuştu. Buna göre, grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü ise Zonguldak madenlerinde başlaması bekleniyordu.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, bu grevler "milli güvenlik" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.