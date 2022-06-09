Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkıyor
Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO), pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları 25 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.
Toplu taşıma araçlarında cep telefonundan ayakkabıya kadar binlerce eşya unutuldu.
EGO Genel Müdürlüğü, yasal sürenin tamamlanmasının ardından sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyayı satışa sunacak. Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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