Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkıyor

09 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Toplu taşıma araçlarında cep telefonundan ayakkabıya kadar binlerce eşya unutuldu.

EGO Genel Müdürlüğü, yasal sürenin tamamlanmasının ardından sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyayı satışa sunacak. Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



