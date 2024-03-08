Toplumsal cinsiyet açığında fark büyük

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın dün yayımladığı “Kadın Emeği Raporu, Mart 2024” raporu, özellikle uluslararası karşılaştırmalarıyla kadınların durumuna dikkat çekiyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00
Toplumsal cinsiyet açığında fark büyük
Abone Ol google-news

Örneğin çalışma çağındaki erkek ve kadınların istihdam oranları arasındaki farkı ifade eden “toplumsal cinsiyet açığı”, Türkiye’de yüzde 34.6 olurken bu oran OECD üyesi ülkelerde ortalama yüzde 12.1, AB üyesi ülkelerde ise ortalama yüzde 10.7’de kalıyor. Yine Türkiye’de kamudaki istihdamın yüzde 34.8’i kadın. Bu oran Fransa’da ise yüzde 64.6. 2023 yılında, hem AB üyesi ülkelerde hem OECD üyesi ülkelerde kadınlar arasındaki işsizlik oranı yüzde 6 olurken bu oran Türkiye’de yüzde 13.7 hesaplandı. Ayrıca Genel-İş’in raporuna göre 2021 yılında 882 bin kişi olan çalışan yoksul kadın sayısı 2022’de 961 bine yükseldi.


toplumsal cinsiyet haberleri DİSK haberleri cinsiyet ayrımcılığı haberleri

İlgili Haberler

Araştırmaya göre toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın sağlığını etkiliyor

Araştırmaya göre toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın sağlığını etkiliyor
Polis teşkilatına cinsiyetçilik cezası: 820 bin sterlin

Polis teşkilatına cinsiyetçilik cezası: 820 bin sterlin
Bakan Ersoy'un şirketi ETS Tur'a 'cinsiyet ayrımcılığı' cezası

Bakan Ersoy'un şirketi ETS Tur'a 'cinsiyet ayrımcılığı' cezası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış

Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış
500 milyon TL'yi dalgalar yuttu

500 milyon TL'yi dalgalar yuttu
En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri

En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri
YRP’nin adayı Davut Güloğlu yurttaşın üzerine yürüdü, mikrofon fırlattı

YRP’nin adayı Davut Güloğlu yurttaşın üzerine yürüdü, mikrofon fırlattı
3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’

3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’
‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı

‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı
Adem Amca’nın Yaren’i eşi Nazlı ile buluştu

Adem Amca’nın Yaren’i eşi Nazlı ile buluştu