Toplumsal cinsiyet açığında fark büyük

Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2024 - 04:00

Örneğin çalışma çağındaki erkek ve kadınların istihdam oranları arasındaki farkı ifade eden “toplumsal cinsiyet açığı”, Türkiye’de yüzde 34.6 olurken bu oran OECD üyesi ülkelerde ortalama yüzde 12.1, AB üyesi ülkelerde ise ortalama yüzde 10.7’de kalıyor. Yine Türkiye’de kamudaki istihdamın yüzde 34.8’i kadın. Bu oran Fransa’da ise yüzde 64.6. 2023 yılında, hem AB üyesi ülkelerde hem OECD üyesi ülkelerde kadınlar arasındaki işsizlik oranı yüzde 6 olurken bu oran Türkiye’de yüzde 13.7 hesaplandı. Ayrıca Genel-İş’in raporuna göre 2021 yılında 882 bin kişi olan çalışan yoksul kadın sayısı 2022’de 961 bine yükseldi.

