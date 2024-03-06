Araştırmaya göre toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın sağlığını etkiliyor

Yapılan literatür taraması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların sağlık sonuçlarını, üreme sağlığını ve ruh sağlığını etkilediğini ortaya koydu.

İHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:33
Araştırmaya göre toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın sağlığını etkiliyor
Abone Ol google-news

Akademisyen Çisem Baştarcan’ın yürüttüğü bir araştırma, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığını birçok açıdan etkilediği sonucuna vardı. Yapılan literatür taraması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların sağlık sonuçlarını, üreme sağlığını ve ruh sağlığını etkilediğini ortaya koydu.

Yayınlanan bir araştırmaya göre, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığını etkilediği ortaya çıktı. Araştırmayla Türkçe ve İngilizce olarak ‘toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın sağlığı’ anahtar kelimeleriyle yapılan 11 yıllık bilimsel çalışmalar sistematik bir incelemeye tabi tutuldu. Bulgular; kadınların sağlığını en çok etkileyen faktörlerin ekonomik fırsatların eksikliği, düşük eğitim seviyesi, düşük gelir düzeyi ve sınırlı sağlık hizmeti erişimi olduğunu gösterdi.

“EĞİTİMLER, SAĞLIK SONUÇLARINI OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR”

Araştırma hakkında detaylar veren İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Çisem Baştarcan, “Çalışma, kadının statüsünün genel sağlık, üreme sağlığı ve ruh sağlığı üzerinde doğrudan ve dolaylı etkisi olduğuna dair sonuçlar ortaya koyuyor. Kadınların cinsiyetleri sebebiyle yaşadığı sorunları önlemeye yönelik yapılan eğitim programları, sağlık sonuçlarını olumlu yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.

Baştarcan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması, eşler arası şiddet olaylarının azaltılmasını, kadın statüsünün yükseltilmesini, hastalık görülme oranlarının düşmesini ve sağlık hizmetlerinden yararlanma oranlarının artmasını sağlayabilir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik verilen eğitimler, sosyal, ekonomik ve sağlık sonuçlarını artırabilir, güvensiz cinsel davranışları, adölesan evliliği ve gebeliği önlemede etkili olabilir.”


İlgili Haberler

Şubat ayında 36 kadın katledildi: 'Silah ruhsatı ömür boyu olmamalı'

Şubat ayında 36 kadın katledildi: 'Silah ruhsatı ömür boyu olmamalı'

"Kadın" Fotoğrafları Sergisi
Meme kanserinde teşhis süreci yapay zekayla azaltılıyor

Meme kanserinde teşhis süreci yapay zekayla azaltılıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıkladı: ‘Bu adamlar yapmış’

Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıkladı: ‘Bu adamlar yapmış’
Usta oyuncu İnci Taneleri dizisine konuk oluyor

Usta oyuncu İnci Taneleri dizisine konuk oluyor
Belçika'da Fenerbahçe alarmı: Ağır cezalar gelebilir...

Belçika'da Fenerbahçe alarmı: Ağır cezalar gelebilir...
Mükremin Gezgin resmen askere gidiyor!

Mükremin Gezgin resmen askere gidiyor!
Eylem Tok kimdir? Yazar Eylem Tok kaç yaşında, nereli?

Eylem Tok kimdir? Yazar Eylem Tok kaç yaşında, nereli?
51 yaşındaki Defne Samyeli’den asansör pozu

51 yaşındaki Defne Samyeli’den asansör pozu
Sezon sonu sıralaması güncellendi: İşte Süper Lig için şampiyonluk tahmini!

Sezon sonu sıralaması güncellendi: İşte Süper Lig için şampiyonluk tahmini!
Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’

Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’