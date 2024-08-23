Toprağını iki yıl üst üste ekmeyenin arazisi bakanlık tarafından başkasına kiraya verilecek

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

Tarım sektöründe uzun bir süredir desteklere ulaşamayan, mazottan gübreye fiyat artışları nedeniyle maliyetleri karşılayamadığı için “üretemez” hale gelen çiftçinin karşısına şimdi de ekmediği tarlaların zorunlu olarak kiralanması kararı çıktı. “Mülkiyet gaspı” olarak da yorumlanan kararın yandaş şirketlere rant sağlamak için getirildiği iddia ediliyor.

‘ÇİFTÇİ NEDEN EKSİN?’

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mülkiyeti gerçek/tüzel kişilere ait olan ve 2 yıl işlenmeyen tarım arazileri bakanlık tarafından tarımsal amaçla kiralanabilecek. Tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği, Hazine’nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazilerini kapsamıyor.

Bakanlıkça kiraya verilecek tarım arazilerinin rayiç kira bedelini tespit etmek ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bir komisyon kurulacak. İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos tarihine kadar olan süre dikkate alınacak.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Meşru olarak uygulanabilirlik yönü yok” dedi. Demirtaş, devletin tarım alanında planlamasının olmamasına dikkat çekerek şunları söyledi: “Çiftçi maliyetlerden dolayı alanları terk ediyor. Çiftçi zarar ederken neden eksin? Çiftçiye refah payı vermeden bunun bir anlamı olmaz.”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de “Bu yüksek girdi maliyetleriyle bu işçilik fiyatlarıyla, geç ödenen yetersiz desteklerle üretim maliyetinin altında açıklanan alım fiyatlarıyla çiftçi zarar edip üretimden çekiliyor” şeklinde konuştu. Üreticinin üretimi devam edebilme koşullarının yaratılması gerektiğini de söyleyen Suiçmez şöyle konuştu: “Bu yönetmelikte üretim maliyetlerini kolaylaştıran örneğin uzun vadeli destekler, maliyetlerin üzerinde alım fiyatları gibi düzenleme olmadan bu uygulanamaz.”

TÜRKİYE İTHALATÇI OLDU

Bu uygulamanın Osmanlı zamanında olduğunu anımsatan İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan ise “Osmanlı’dan esinlendikleri anlaşılıyor. Kapitalist sistemde mülkiyete tecavüz anlamına geliyor. Türkiye tarım ithalatçısı bir ülke haline geldi. Bunun nedeni AKP’nin 2000 yılından bu yana uyguladığı IMF programları oldu. AKP iktidarı bu programla kendi zenginlerini ya da kendi tarımla ilgilenen çevrelerini sevindirecek.”

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:

“Çiftçiye destek vermeyip ithalat lobilerine ezdiren, ekemez, biçemez duruma getiren bu hükümet, iki yıl ekilmeyen tarım arazilerini cumhurbaşkanı keyfine göre başkalarına kiralayabilsin diye Resmi Gazete’de karar yayımladı! Bu, mülkiyet hakkının açıkça ihlalidir, borca batan, ürünü para etmeyen çiftçinin arazisine çökme planıdır. Yapılması gereken; çiftçiye destek verip, ülkemizi yeniden kendine yeter duruma getirmektir.”