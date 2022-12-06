Toprak Mahsulleri Ofisi 18 bin ton pirinç aldı

06 Aralık 2022 Salı, 15:13

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 25 Kasım’da sona eren ve 40 bin tona kadar pirinç alımı için açılan uluslararası ihalede yaklaşık 18 bin ton pirinç aldı.

Avrupalı ticaret kaynakları pirincin Türkiye’de bulunan tedarikçilerden alınmasının beklendiğini ve ithal edilmesinin öngörülmediğini açıkladı.

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yaklaşık 16 bin ton yuvarlak taneli pirinç teslimat dahil ton başına tahmini 1,350 ila 1,385 dolar arasında bir fiyattan satın alınırken, 2 bin ton A Tipi pirinç teslimat dahil ton başına yaklaşık 1,150 dolardan satın alındı.