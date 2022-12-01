TMO’dan 100 bin tonluk arpa ithalatı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 455 bin ton yemlik arpa ihalesinde alıma başlarken Avrupalı ticaret kaynakları ilk etapta 100 bin ton arpa aldığını belirtti.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 455 bin ton yemlik arpa ihalesinde alıma başlarken Avrupalı ticaret kaynakları ilk etapta 100 bin ton arpa aldığını belirtti.
Toplam 495 bin ton için açılan ihalede bugün alımların devam etmesi bekleniyor.
İhaledeki ilk alımların navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 311.90 ila 312 dolardan gerçekleştiği tahmin edildi.
ARPA VE İTHAL ÜRÜN İÇİN TEKLİF VERİLEBİLİYOR
Satıcıların Viterra ve Grain Star olduğu belirtildi. Nihai nitelik taşımayan alımlar TMO tarafından daha sonra iptal edilebiliyor.
İhalede hem Türkiye’deki depolarda bulunan yemlik arpa için hem de ithal ürün için teklif verilebiliyor.
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