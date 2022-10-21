TMO ithalata doymuyor: Yüz binlerce ton buğday ithal edilecek

21 Ekim 2022 Cuma, 17:39

TMO bir kez daha buğday ithalatı ihalesi düzenledi. Yeni yapılan ihaleyle yurt dışından 470 bin ton buğday getirilecek. TMO 495 bin ton buğday alımı için ithalat ihalesi açmıştı. Toplam alınan buğday miktarı açılan ihalenin altında kalsa da daha fazla alım yapılması beklenmiyor.

İşlemciler, tedariğin özellikle Rusya’dan olmak üzere Karadeniz bölgesinden yapılacağını düşünüyorlar.

İhalede teslimatın 1 Kasım – 22 Kasım ve 21 Kasım – 13 Aralık tarihleri arasında Türkiye’deki farklı limanlara yapılması bekleniyor.

TMO 11 Ekim’de uluslararası ihaleyle 495 bin ton yemlik arpa satın almıştı.

ÜRETİCİ MALİYETLER ALTINDA EZİLİYOR

Türkiye'de buğday hasadı haziran-ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde yapılıyor. Üreticinin maliyeti ise oldukça artmış durumda. Gübre, enerji, ilaç gibi kalemlerde üreticinin maliyeti yüzde 200 ile yüzde 400 arasında değişiyor. TMO ise buğday üreticisine ton başına 500 lira prim ödemesi yapıyor. Kilo başına yapılan ödeme ise 6 lra 50 kuruş artı 1 lira prim.

Birleşmiş Milletler Gıda Görünümü raporuna göre Türkiye en çok buğday ithal eden 3'üncü ülke.