TMO ithalata doymuyor: Yüz binlerce ton buğday ithal edilecek
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ihaleyle 470 bin ton buğday ithal edecek. Buğdayın Rusya’dan olmak üzere Karadeniz’den getirilmesi düşünülüyor.
TMO bir kez daha buğday ithalatı ihalesi düzenledi. Yeni yapılan ihaleyle yurt dışından 470 bin ton buğday getirilecek. TMO 495 bin ton buğday alımı için ithalat ihalesi açmıştı. Toplam alınan buğday miktarı açılan ihalenin altında kalsa da daha fazla alım yapılması beklenmiyor.
İşlemciler, tedariğin özellikle Rusya’dan olmak üzere Karadeniz bölgesinden yapılacağını düşünüyorlar.
İhalede teslimatın 1 Kasım – 22 Kasım ve 21 Kasım – 13 Aralık tarihleri arasında Türkiye’deki farklı limanlara yapılması bekleniyor.
TMO 11 Ekim’de uluslararası ihaleyle 495 bin ton yemlik arpa satın almıştı.
ÜRETİCİ MALİYETLER ALTINDA EZİLİYOR
Türkiye'de buğday hasadı haziran-ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde yapılıyor. Üreticinin maliyeti ise oldukça artmış durumda. Gübre, enerji, ilaç gibi kalemlerde üreticinin maliyeti yüzde 200 ile yüzde 400 arasında değişiyor. TMO ise buğday üreticisine ton başına 500 lira prim ödemesi yapıyor. Kilo başına yapılan ödeme ise 6 lra 50 kuruş artı 1 lira prim.
Birleşmiş Milletler Gıda Görünümü raporuna göre Türkiye en çok buğday ithal eden 3'üncü ülke.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!