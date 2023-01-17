Toptancılardan fiyatları sabitleme kararı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:32

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:32

AKP iktidarı adeta seçim kampanyasını marketlerde başlattı. ‘Enflasyon düşüyor' algısı ile seçimlere girmek isteyen iktidar, yüksek enflasyonun önüne geçmek için zincir marketlerde fiyatları kontrol etmeye çalışıyor. Şok, Migro ve A101 yalnızca ocak ayı sonuna kadar Happy Center ve CarrefourSA süre belirtmeden fiyat sabitleme uygulamasına giderken BİM ise ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının değişmeyeceğini açıkladı.

Marketlerin ardından dün Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK), 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında, "sabit fiyat" uygulaması başlattıklarını yazılı açıklama ile duyurdu.



ŞUBAT SONUNA KADAR...



Bugün de İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar, şubat sonuna kadar toptancıların fiyatlarını sabitleyeceklerini açıkladı.

İstoç İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, yaptığı yazılı açıklamada, İstoç'un İstanbul ticaretinin kalbinin attığı yer olduğunu belirterek, kentin ihracatının 3'te birinin burada gerçekleştiğini kaydetti.

Hırdavat, züccaciye, otomotiv ve kırtasiye olmak üzere 42 meslek grubunun burada faaliyet gösterdiğini aktaran Acar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sektörlerin hepsinin Türkiye için katma değeri oldukça fazla. İstoç Avrupa'nın ve bölgesinin ikinci en büyük ticaret merkezi unvanını taşıyor. Doğrudan 100 bin kişiye istihdam yaratan merkezimiz, dolaylı yoldan da 400 bin kişiye istihdam oluşturuyor. Toptan ticaretin ağırlıklı olduğu İSTOÇDER olarak yılbaşı öncesinde yer alan fiyatlarımızı şubat sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Bildiğiniz üzere asgari ücrete gelen zammın fiyatlardaki yansıması yüzde 5, ürün gamına ve sektörlere göre yüzde 10-20 ağırlığında, işçiliğe göre de yüzde 25 olacaktı. Ancak dayanma gücümüzü ortaya koyarak perakendecilerin tüketicilere fiyat artışını yansıtmaması için fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık."