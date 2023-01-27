Toyota Corolla 2022 yılında en çok satılan model oldu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 20:06

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 11:38

Toyota Corolla, 2022 yılında yaklaşık 1 milyon 120 bin adetlik satışıyla bir kez daha dünyanın en çok satılan modeli oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, birçok farklı kullanıcı profiline hitap eden Corolla ürün gamı, yüksek satış adetleriyle de bu global başarısını tekrarladı.

İLK 10'DA 4 MODEL

Toyota Corolla, 162 ülkenin pazarlarından elde edilen "focus2move" verilerine göre, 250 bin adetlik fark ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırayı ise 870 bin adet ile 2021 yılının en çok satan aracı olan bir başka Toyota modeli RAV4 elde etti. Toyota, Corolla ve RAV4 ile global başarılarını artırarak devam ettirirken dünyanın en çok satan iki modeli Toyota markasına ait oldu.

Hibrit versiyonuyla büyük bir beğeni toplayan RAV4 ise bu başarısıyla 2022 yılında dünyanın en çok satan SUV’u unvanını elde etti. Bununla birlikte beşinci sırada 675 binin üzerinde satış adediyle Toyota’nın E segmenti modeli Camry yer aldı.

Toyota’nın bir başka modeli olan Hilux pick-up ise 564 bin adetle tüm dünya satışlarında en çok tercih edilen 9'uncu model olmayı başardı.

Toyota, bu satış rakamlarıyla ilk 10’da 4 modeliyle yer alan tek marka olmayı başardı.