Toyota Gazoo Racing sezona yeni şampiyonluk hedefiyle başlıyor

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 16:39

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:41

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, 19-22 Ocak'ta gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi’yle yeni sezona başlıyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 WRC sezonunun ilk yarışında yüksek performansını devam ettirmek isteyen son şampiyon, bu unvanını korumayı hedefliyor. 2022 sezonunda GR Yaris Rally1 Hybrid yarış aracıyla markalar, pilotlar, co-pilotlar dünya şampiyonluğunu kazanan Toyota, WRC şampiyonluğunu üst üste üçüncü kez kazanmak için mücadele edecek.

Kısa zamanda başarısını kanıtlayan GR Yaris Rally1 Hybrid’i daha da geliştirmek adına kapsamlı çalışmaları sürdüren takım, aracın hibrit sistemi için soğutmaya katkı sağlayan yeni arka çamurluk kullanacak. Diğer öne çıkan geliştirmeler arasında daha yüksek güç çıkışlarına sahip yeni motor ayarları olacak.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı kadrosunda, 22 yaşında WRC’nin en genç şampiyonu olan Kalle Rovanpera ve co-pilotu Jonne Halttunen, geçen yıl ikinci olan Elfyn Evans, Scott Martin ikilisi ve 8 kez şampiyonluk unvanı alan Sebastien Ogier ile co-pilotu Vincent Landais yer alıyor.

Takamoto Katsuta ise sezon boyunca üçüncü aracı Ogier ile paylaşarak deneyimini artıracak. Bununla birlikte Monte-Carlo’da TGR WRC Challenge Programı’nın bir parçası olarak dördüncü araçla yarışacak.

'REKABET SEVİYESİ ARTIYOR'

WRC takviminin en eski ve en meşhur yarışı olan Monte Carlo Rallisi, aynı zamanda en talepkar mücadelelerden biri olmayı sürdürüyor. Değişken hava koşulları, bazı etaplarda sürücülerin kar ve buzla mücadele etmesine yol açarken lastik seçimleri de her zamanki gibi kritik rol oynuyor.

2022'de olduğu gibi servis alanı, Monaco limanında konumlandırılıyor ve ralli ikonik Casino Square’den başlıyor. Perşembe gecesi yapılacak 2 gece etabının ardından cuma günü Monaco’nun kuzeybatısında yarışılıyor. Cumartesi günü gerçekleştirilecek daha uzun etapların ardından ralli pazar günü Col de Turini’de Güç Etabı’yla tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing WRC Pilotu Kalle Rovanpera, şampiyonluk unvanını korumanın kolay olmayacağını bildiklerini belirterek,"Rekabet seviyesi her zaman giderek artıyor. Bu yüzden biz de zorlamaya devam edeceğiz. Takım bir kez daha performansı maksimuma çıkarmak ve aracı daha hızlı hale getirmek için harika bir iş ortaya koydu. Monte Carlo’da sezona en iyi şekilde başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.