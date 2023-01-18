Hyundai Kona baştan sona yenilendi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 16:20

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 16:20

Hyundai Motor Company, yılın ilk yarısında piyasaya sunacağı Kona modelinin teknik özelliklerini ve ayrıntılarını paylaştı. Önümüzdeki aylarda Avrupa prömiyeri gerçekleştirilecek otomobilin tamamen elektrikli (EV), hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı benzinli motor (ICE) dahil olmak üzere birden fazla aktarma organı bulunuyor.

Hyundai KONA, fütüristik tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda markanın elektrifikasyon stratejisini de yansıtıyor. Ön ve arka aydınlatma sistemi ve köpekbalığı burnunu anımsatan keskin ve yumuşak çizgilerin birleşimi önden başlayarak bagaj kapağına kadar devam ediyor.

TUCSON BENZERLİĞİ

Yenilenen bu tasarımın Hyundai Tucson modeline benzerliği de ilk bakışta göze çarpıyor.

Hyundai’nin EV varyantı da yatay pikselli pürüzsüz lambalar “Pixelated Seamless Horizon” ile farklılaşıyor ve bu tasarım ilk defa Kona modelinde kullanılıyor.

Kona’nın SUV karakteri ise entegre ön ve arka lambalara sahip çamurluk dodikleri, dinamik bir tasarıma sahip yan paneller ve A sütunundan başlayarak arka spoylere kadar uzanan karakteristik krom çıta ile öne çıkıyor. Özel olarak tasarlanmış çok kollu 19 inç jant tasarımı da Kona modeli için bir ilk sayılıyor.

Benzinli ve hibrit seçenekler, elektrikli modelin birçok tasarım özelliğini farklılaştırarak sunuyor. Ön tampondaki radyatör ızgarası, üç boyutlu bir tasarım sunuyor. Benzinli ve hibrit seçenekler de daha fazla tasarım vurgusu için siyah çamurluk dodikleriyle dikkat çekiyor.

N LINE VERSİYONU

N Line donanım seçeneği ise sportif görüntüsünü vurgulamak için kanat şeklindeki tampon, çift susturucu ve gümüş renkli marşpiyellerle daha agresif bir duruş sergiliyor. Bu donanımdaki ek seçenekler arasında siyah tavan ve 19 inç N Line özel alaşım jant tasarımı yer alıyor. İçerideyse N Line için özel olarak sunulan metal pedallar ve N logolu vites kolu bulunuyor.

Yeni KONA, daha fazla yolcu konforu ve rahat yükleme için daha geniş bir iç mekan sunuyor. Kona ayrıca, önceki nesle göre 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm daha uzun diz mesafesi ve ikinci sıradaki koltuklarda 11 mm daha yüksek baş mesafesi sunuyor.

Yeni nesil KONA'nın bakım ve sistem güncellemeleri, Over-the-Air (OTA) yazılım teknolojisi sayesinde elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Ortam ışığı, periyodik bakım ve yeni özellikler, OTA güncellemeleri tarafından da destekleniyor.

Özelleştirilebilir akıllı elektrikli bagaj kapağı, müşteriler için ek bir kolaylık sunuyor. Sürücüler bagaj kapağının açılma yüksekliğini ve hızını bilgi-eğlence sistemi ekranından yapabiliyor.

ELEKTRONİK KONTROL TEKNOLOJİSİ

Ayrıca kullanıcılar, bagaj kapağının tercih edilen yüksekliğini, kapatma düğmesine üç saniye boyunca basarak ayarlayabiliyor. Kona'nın koltuk konumu ayarları için de entegre bellek sistemi kullanılıyor.

Kablosuz şarj sistemi de dahil olmak üzere çoklu şarj bağlantı noktaları da sürüş esnasında daha rahat deneyimler sunmuş oluyor.

Elektronik kontrol teknolojisinin bir parçası olarak, akıllı telefonlarda veya akıllı saatlerde yakın alan iletişimi (NFC) kullanılıyor.

Digital Key 2 Touch aracılığıyla yeni Kona bir telefon sayesinde uzaktan kilitlenebiliyor, kilidi açılabiliyor veya çalıştırılabiliyor.

Yeni Kona, Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Araçtan Güvenli Çıkış Uyarısı (SEW) gibi çeşitli gelişmiş sürücü destek sistemleriyle (ADAS) donatılıyor.

Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Kör Nokta Görüş Monitörü (BVM) ve Uzun Far Yardımı (HBA) da Kona’nın güvenlik donanımlarından bazıları.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hyundai, Avrupa pazarında 1.6T-GDi motor seçeneğiyle öne çıkacak. Henüz net olarak açıklanmasa da 1.6T-GDi benzinli turbo motorun gücünün tahmini 198 beygir ve 265 Nm'ye kadar tork üretmesi bekleniyor. Kona Hybrid ise 141 beygirlik 1.6-L GDi bir motorla gelecek ve 265 Nm'ye kadar da tork değeri sunması bekleniyor.

Hyundai, Kona’nın tüm teknik özelliklerini mart ayında açıklayacak.