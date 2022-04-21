Toyota, tedarik sıkıntıları nedeniyle mayısta üretimi düşürecek
Toyota Motor, tedarik istikrarsızlıkları nedeniyle gelecek ay küresel üretimini 700 bine düşürmeyi planlıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ile Covid-19'un Çin'de süren etkisi kaynaklı tedarik zinciri istikrarsızlıkları otomobil üreticilerini etkiliyor.
İmalata yönelik başlıca tedarikçilerini bilgilendiren Toyota, mayıs üretimini küresel bazda yaklaşık 700 bine düşürmeyi planladığını duyurdu.
Bu kapsamda gelecek ay deniz aşırı üretim yaklaşık 500 bine, Japonya içi üretim ise 200 bine indirilecek.
Japon üretici geçen ay, nisan-haziran çeyreğinde aylık ortalama 800 bin araç üretmeyi planladığını duyurmuştu.
Video Haberler
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken
- Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra
- Sakarya'da, lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci
- İstanbul'da taksici dehşeti!
- Partisinden kopanları çağırdı
- 'Beceriksizlik abidesi, kabile reisi'
- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası
- 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
- Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi
- 'Çavuşoğlu yolumu kesip hakaret etti'
- İbrahim Haskoloğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ülkemizin Suriye'ye dönmemesi için...'
- Çanakkale'de feribota rekor zam