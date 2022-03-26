Toyota Corolla'nın 2021 modellerinde büyük indirim
Toyota Corolla fiyat listesi güncellendi. 2023 yılına şimdiden hazırlık yapan Japon otomotiv firması, geçen yıldan elde kalan modellerini elden çıkarmak için yeni bir indirim kampanyası duyurdu. Böylece en ucuz sıfır Toyota Corolla fiyatı 381 bin 900 TL olarak belirlendi. İşte, Toyota Corolla güncel satış fiyatı...
Toyota Corolla 2021 fiyat listesi yeniden belirlendi. Türkiye'de döviz kurunda yaşanan sert yükseliş ve dünya genelindeki çip krizi nedeniyle güncel araba fiyatları ikiye katlandı. Satışları düşen otomotiv firmaları, piyasayı hareketlendirmek için kısa süreli otomobil kampanyaları düzenlerken, Toyota'dan da yeni bir indirim duyurusu geldi.
TOYOTA COROLLA İNDİRİMLİ FİYATLARI NE KADAR?
2023 yılına araç bayilerindeki stokları hazır hale getirmek için şimdiden çalışmalara başlayan Toyota, 2021 yılında satılmayan otomobil modellerinde 109 bin TL'ye varan indirime gitti.
Uygun fiyatlı Toyota Corolla kampanyasından faydalanmak için müşterilerin, test sürüşünü tamamlaması ve belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartların yerine getirmeyen kişiler, Toyota Corolla indirim kampanyasından faydalanamayacak.
TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ (26 MART 2022)
Toyota Corolla'nın indirim kampanyası, 2021 model araçları bitene kadar devam edecek. Yapılan araştırmalar ve anket sonuçlarına göre, en çok satan Toyota modeli 2021 Corolla oldu. Son zamanların en beğenilen araçları olan 2020 ve 2021 model Toyota Corolla otomobilleri için üretim ve satış baskısı hâlâ sona ermedi.
TOYOTA COROLLA SEDAN
* 1.5 Vision: 381 bin 900 TL
* 1.5 Vision Multidrive S: 398 bin 400 TL
* 1.5 Dream - 438 bin 350 TL
* 1.5 Dream Multidrive S: 455 bin 850 TL
* 1.5 Flame Multidrive S: 484 bin 850 TL
* 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 511 bin 850 TL
* 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 553 bin 850 TL
TOYOTA COROLLA HYBRID
* Hybrid Dream e-CVT: 529 bin 550 TL
* Hybrid Flame e-CVT: 539 bin 850 TL
* Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 557 bin 850 TL
* Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 599 bin 850 TL
TOYOTA COROLLA HATCHBACK
* 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 540 bin 700 TL
* 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S: 567 bin 950 TL
* 1.2 Turbo Flame Multidrive S: 573 bin 800 TL
* 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S: 617 bin TL
TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID
* Hybrid Dream e-CVT: 807 bin 800 TL
* Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 849 bin 200 TL
* HB Hybrid Flame e-CVT: 840 bin 600 TL
* Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 875 bin 500 TL
* Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 942 bin 900 TL
TOYOTA COROLLA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Silindir Hacmi: 1490 CC
Beygir Gücü: 123 HP
Maksimum Tork: 153 NM
Vites Tipi: Otomatik
Yakıt Türü: Benzin
Şehir İçi Ortalama Tüketim: 7.1 litre
Şehir Dışı Ortalama Tüketim: 5.0 litre
Karma Yakıt Tüketimi: 5.8 litre
Maksimum Hız: 190 KM/S
0-100 KM Hızlanma: 12.1 saniye
Uzunluk: 4630 mm
Genişlik: 1780 mm
Yükseklik: 1435 mm
Bagaj Hacmi: 471 litre
Yakıt Deposu: 50 litre
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