Zamlar bitmiyor: Toyota'dan 2022 zammı! C-HR ve Corolla'ya büyük zam
Yeni yıla girmemizle birlikte zam haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Zamlardan otomotiv piyasası da nasibini aldı. Toyota, 1 Ocak 2022 itibariyle zamlı tarifeye geçti.
Türkiye dün geceden bu yana zam sağanağı yaşıyor. Elektrik, doğal gaz, akaryakıt, köprü ve tünel geçiş ücretlerine gelen zamların ardından otomotiv sektöründen de zam haberi geldi.
Zam haberini gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter'daki hesabından duyurdu Toyota'nın 2022'ye zamla başladığını yazan Özpeynirci, 2022 model Corolla Sedan ve C-HR modellerinin yüzde 15 zamlandığını yazdı.
Toyota'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre; en ucuz Corolla 404 bin 250 TL'den başlıyor.
En ucuz C-HR'ın fiyatı ise 552 bin 100 TL olarak belirlenmiş durumda.
Özpeynirci, bu modellerin üretim yerinin Türkiye olduğu bilgisini de vererek, "İthal modeller ise gelince zamlanır" ifadesini kullandı.
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