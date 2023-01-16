Toyota, Tokyo’da model ve konseptleriyle sahnede

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 10:13

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 10:13

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, tüm otomobil tutkunlarına hitap etme temasıyla fuara katılan marka, hem çevreci hem de tutku dolu araçlarının örtüsünü kaldırdı. Toyota’nın Tokyo’da gösterdiği modeller arasında AE86 H2 Konsepti, AE86 BEV Konsepti, GR Yaris Rally2 Konsepti, GR Yaris RZ High-performance Sebastien Ogier Edition ve Kalle Rovanpera Edition konseptleri yer aldı.

EFSANE OTOMOBİLLER

Toyota, otomobil tutkunlarının çok sevdiği ve unutmadığı modellerini de karbon nötr hale getirerek eşsiz bir işe imza attı. Motor sporlarından faydalanarak daha iyi otomobiller geliştiren Toyota, yarış departmanı Toyota Gazoo Racing ile birlikte içten yanmalı motorların verdiği heyecanı yansıtan modeller yapmaya devam ediyor.

Tokyo’da gösterilen hidrojen motorlu AE86 H2 konsepti, yakıt hücreli Toyota Mirai’nin yüksek basınçlı tanklarıyla tasarlandı. Aracın yakıt enjeksiyon, yakıt hortumları ve bujileri de hidrojenli motora göre modifiye edildi.

Yeni elektrifikasyon teknolojisini kullanan AE86 BEV konsepti ise tam elektrikli hale getirildi. AE86'nın gövdesi mümkün olduğunca hafif tutulurken, tam elektrikli aracın sürüş karakteristikleri ve orijinal aracın sürüş keyfini yansıtan manuel şanzıman da adapte edildi. AE86 BEV konseptinde, Prius PHEV bataryası ve Tundra HEV elektrik motoru dahil olmak üzere ticari olarak satılan mevcut araçların elektrifikasyon teknolojisine yer verildi.

Karbon nötr olmaya katkı sağlaması adına, AE86 konseptlerinde yeniden yapılmış geri dönüştürülmüş koltuklar ve yine geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş emniyet kemerleri gibi malzemeler tercih edildi.

GR YARIS RALLY2 KONSEPTİ

Açıklamaya göre, Tokyo Auto Salon 2023’te Toyota’nın dikkati çeken konseptlerinden biri ise GR Yaris Rally2 konsepti oldu. WRC yarışlarına katılarak daha iyi otomobiller geliştiren ve farklı motorsporları alanlarında çalışmalar yapan Toyota Gazoo Racing, bu kez müşteri motorsporları ralli yarışları için yeni bir araca imza attı.

GR Yaris Rally2 konsepti baz alınarak yapılan GR YARIS WR konsepti, 2023 sezonunda Japonya Ralli Şampiyonası’nda mücadele edecek. Müşteri motorsporları takımlarından gelen geribildirimlerle geliştirilmesi devam edecek ralli aracı için 2024 Ocak ayında ise homologasyon onayının alınması hedefleniyor.

GR YARIS VERSİYONLARI

Toyota, Tokyo Auto Salon’da WRC’nin başarılı ve şampiyon pilotları adına geliştirilen Toyota GR Yaris versiyonlarını tanıttı. Toyota Gazoo Racing tarafından geliştirilen bu özel versiyonlar, 2021’de Pilotlar Şampiyonluğu’nu alan Sabastien Ogier ve 2022’de Pilotlar Şampiyonluğu’nu alan Kalle Rovanpera’ya adandı.

Her iki model de iç ve dış tasarımında pilotlara özel ayrıntılar içeriyor. WRC şampiyonlarına özel çıkartmalar ve logolarla tasarlanan GR YarisRZ Rovanpera ve Ogier Edition, versiyona özgü kontrol modları bulunan 4 çeker sistemle sunulacak. Bununla birlikte 272 HP güç 1.6 litrelik turbo motora sahip aracın, tork değeri ise versiyona özel olarak 390 Nm’ye çıkarıldı.