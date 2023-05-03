Toyota Türkiye 'En Mutlu İş Yeri' ödülü...

Yayınlanma: 03.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 07:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Happy Workplaces-Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Ödülü"nü alan Toyota, aynı zamanda 'Sektörün En Mutlu İş Yeri' seçildi. Bu ödülün, şirketin mutlu bir işyeri kültürü geliştirmeye olan bağlılığını sergilediği belirtildi.

'Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri' listesine giren Toyota, Happy Place to Work değerlendirmesiyle çalışan mutluluğuna ve refahına öncelik veren yüksek kaliteli işyeri kültürüyle dikkat çekti. Toyota, çalışanların mutluluklarına yönelik uygulamaları ile insan odaklı yaklaşımını kanıtladı.

Çalışanlarına 'İnsana Saygı' ve 'Sürekli Gelişim' değerlerini 'eşsiz' bir deneyim ile yaşatmayı amaçlayan Toyota Türkiye'nin, ilk günden itibaren çalışanlarını bir aile üyesi gibi hissettiren kültür ve uygulamaları, iş hayatlarında kendilerini geliştirecek programları ile fark yarattığı ifade edildi.