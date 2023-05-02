Yayınlanma: 02.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 07:00

Rüsselsheim merkezli otomobil üreticisi Opel, marka geçmişini sanal turlar ile sunmaya devam ediyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, markanın 160 yılı aşan otomotiv geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Opel Klasik Koleksiyonu'na tıklayarak geçmişte bir yolculuğa çıkabiliyor.

SANAL TUR

Opel Müzesi'ndeki 360 derecelik sanal turlara, 'Konseptler ve Tasarımlar', 'Altın Altmışlar' ve 'Touring Otomobiller' temalarının da eklenmesiyle toplamda 8 farklı konsept sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Klasikleri'nden sorumlu Direktör Leif Rohwedder, Opel'in her zaman ileri teknolojilere sahip otomobiller ürettiğini belirterek, ''Opel, duyguları harekete geçiren otomobiller geliştirmek için her zaman geleceği köklü geçmişiyle birleştiren bir marka oldu. 3 yeni sanal tur ile ziyaretçiler, artık Opel dünyasının derinliklerine inebiliyor. Böylece tasarımlar, spor otomobiller ve ikon haline gelmiş klasik otomobiller hakkında pek çok heyecan verici gerçeği ve hatta bazı sırları öğrenebiliyorlar'' ifadelerini kullandı.

DENEYSEL GT MODELİ

Prototipler, konsept otomobiller ve tasarım çalışmaları, her klasik otomobil koleksiyonuna renk katar. Opel'in de benzersiz ve yenilikçi araçlarının çoğu hayatta kaldı. Örneğin, o zamanlar 'Strolch' kod adı ile geliştirilen, Kadett ve Astra modellerinin atası sayılabilecek iki koltuklu 1938 Opel Kadett'in birebir kopyası bunlardan biri. Deneysel GT modeli de yine bir 'efsane.' Bu spor otomobil çalışması, 1965 Frankfurt Otomobil Fuarı IAA'da çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Ayrıca bu model, Alman bir üreticinin ilk konsept otomobili de oldu. Bu turda öne çıkan bir diğer önemli araç da karbon karoser ve martı kanat kapılara sahip 444 HP gücündeki Astra OPC X-treme ve GT X Experimental olarak belirlendi.

VİZÖR ÖN YÜZÜ

Alman marka, 2018 yılındaki tamamen elektrikli SUV tasarımıyla ise günümüz Opel modellerinin 'Vizör' ön yüzünü ilk kez tanıtmıştı.

Opel'in ilk yarış otomobili 1899'da start çizgisinde göründü. Ralli otomobilleri dışında en iyi performans için optimize edilen touring otomobilleri de Opel'in güçlü yönlerini ortaya koyuyor.

Opel Rekord C, 'Kara Dul' veya 1989 yılından itibaren yarış pistlerinde hayranlarını heyecanlandıran Kadett GSi 16V DTM de öne çıkan otomobillerden oldu. Opel, 2000 yılından itibaren özel olarak geliştirilen Astra V8 Coupe ile Alman Touring Car Masters'a girdi ve hemen ikinci sırayı aldı. Bunu, Nürburgring'deki efsanevi 24 Saat Yarışları gibi farklı yarışlar da izledi. Yüksek teknolojilerle donatılan Astra, 2003'te zafere ulaştı. Ardından şampiyon otomobil, pist kirleri ve zafer törenindeki şampanya lekeleri de dahil olmak üzere orijinal haliyle korundu.

ALTIN ALTMIŞLAR

Sanal turlara eklenen 'Altın Altmışlar' teması, biraz daha rahat ama aynı derecede büyüleyici bir geçmişe sahip. Işıltılı krom parçalar, beyaz yanaklı lastikler ve büyük camlar, büyüleyici tasarım ruhunu gözler önüne seriyor. Bu çağın klasik otomobilleri ölümsüz güzelliği ve kişisel özgürlüğü temsil ediyor. Ünlü Woodstock Festivali'nin 10 yıllık dönemine damga vuran Opel ikonlarından biri de aya iniş ve renkli televizyonun gündemini koruduğu günlerde, kısa tavanı ve uzun arka tasarımı ile öne çıkan, 'Yarış Botu' olarak da anılan, 1962 Opel Rekord P2 Coupe oldu.

1965 yılında Opel'in lüks sınıf modellerine son derece zarif bir model daha eklendi. Alman üreticinin ürün gamındaki en özel araç olan Diplomat V8 Coupe'yi, karoser üreticisi Karmann üretti. Özel bir araç olması üretim adetlerine de yansıdı. 1967 yılına kadar sadece 347 adet üretildi. Aynı yıl tanıtılan Rekord B de hem öncü 'CIH' motoru itibarıyla hem de tercihini bu otomobilden yana kullanan kişiler bakımından efsane bir otomobil oldu. Almanya'nın 1954 Dünya Kupası'nı kazanan futbol takımının Teknik Direktörü Sepp Herberger de Opel Rekord B modelini tercih eden kişiler arasında yer aldı.