Nano otomobil Türkiye’de
Silence’ın nano araç segmentinde yer alan ve çıkarılabilir bataryası ile dikkat çeken S04 modeli Motobike İstanbul’da sergilendi.
Türkiye distribütörlüğü Doğan Trend Otomotiv’in üstlendiği Silence’ın nano araç segmentinde ilk ve tek klimalı seçeneğiyle dikkat çeken S04 modeli, ilk kez Motobike İstanbul’da sergilendi.
Türkiye pazarında satışları devam eden iki tekerlekli S01 ve S02 modellerine ek olarak S04 modeli de yaz aylarında, klimalı versiyonuyla satılacak.
Elektrikli otomobiller arasında çıkarılıp takılabilir kolay taşınabilen bataryası ile evde, ofiste şarj imkânı sunan Slince S04 özellikle otoparka sahip olmayan kullanıcıların beğenesini kazanması bekleniyor.
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