Toyota üç yıl üst üste en çok satan otomobil üreticisi oldu

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 07:00

Toyota 2022 Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirdiği 10 milyon 483 bin adetlik satış rakamıyla bir önceki yılın seviyelerini yakalayarak, önemli bir satış başarısına imza attı.

Bu rakamlarla birlikte, focus2move verilerine göre Toyota, sahip olduğu tüm markalarla en yakın rakibine göre 2.2 milyon civarında daha fazla satış elde etti. Böylece Toyota, global olarak üç yıldır üst üste en fazla satış gerçekleştiren üretici oldu.

Toyota’nın bölge bazında öne çıkan pazarları ise 3.3 milyon ile Asya, 2.44 milyon ile Kuzey Amerika, 1.29 milyon ile Japonya, 1 milyon ile Avrupa ve 500 bin civarında satış ise Latin Amerika ve Ortadoğu oldu.

Toyota’nın üretici olarak küresel arenada sunduğu çevreci hibrit araçlara olan ilgi bu yıl da artmaya devam etti.

Buna göre 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 5’e yakın bir artışla 2.6 milyon adet hibrit araç satışı gerçekleştirildi.

ELEKTRİKLİDE YÜZDE 70 ARTIŞ

Tam elektrikli araç satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 70 artıran Toyota, hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve yakıt hücreli satışlarında 2.7 milyondan fazla satış elde etti.

Toyota, otomotiv sektörünü etkileyen sorunlara karşın Kuzey Amerika ve Asya’da gerçekleştirdiği üretim optimizasyonlarıyla küresel üretimi yüzde 5.3 oranında artırmayı başararak 10 milyon 610 bin araç üretimi gerçekleştirdi.