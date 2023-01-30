Toyota’nın şarj edilebilir hibrit otomobil üreten ilk fabrikası Sakarya’da olacak

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 07:49

Toyota CH-R Prologue adıyla tanıtılan ikinci nesil CH-R’ın hibrit versiyonunun yanı sıra, şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu da ilk kez Türkiye’de üretilecek. Avrupa’da PHEV üretimi yapacak ilk Toyota fabrikası unvanını da alacak olan Sakarya fabrikası aynı zamanda Toyota’nın Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattına da sahip olacak. Batarya üretim hattı, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesine sahip olacak ve alanında uzman 60 kişiye istihdam sağlayacak. Üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon Avroluk yatırımla şirketin toplam yatırım tutarı da 2.3 milyar Avro’ya ulaşacak.

Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim kapasitesine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2022’de ürettiği 220 bin aracın 185 binini 150’den fazla ülkeye ihraç etti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bugüne kadar üç milyon adetten fazla üretim ve ortalama yüzde 85 oranında ihracat gerçekleştirdi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye’nin ikinci en büyük otomotiv ihracatçısı konumunda.

EKONOMİYE KATKI

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin “Bu proje Toyota’nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya’daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Bu önemli gelişme, güçlü üretim kabiliyetimizle farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretme anlamında yüklendiğimiz sorumluluklar açısından bize duyulan güvenin yeni bir göstergesidir. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları ve tedarikçileri adına bu güzel haberi paylaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Hep beraber tüm enerjimizle çalışarak Sakarya’ya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Toyota Motor Avrupa Üretimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marvin Cooke ise “Toyota Otomotiv Sanayi çalışanlarının göstermiş oldukları performans ve özverili çalışmalarıyla bundan önce olduğu gibi yeni C-HR da büyük bir başarı elde edecek. Bunun yanı sıra Avrupa’da ilk batarya üretimiyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toyota Avrupa’nın elektrifikasyon planında önemli bir rol üstlenmiş olacak” diye konuştu.