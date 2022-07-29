Toyota üretime ara veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki fabrikasında planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-14 Ağustos tarihleri arasında üretime ara veriyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 07:00
Toyota üretime ara veriyor
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’daki fabrikasında planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-14 Ağustos tarihleri arasında üretimine kısa süreli ara veriyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında Sakarya’daki üretim fabrikasında ürettiği 230 bin aracın 188 binini 150’den fazla ülkeye ihraç etmişti.


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