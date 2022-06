Japon üretici Toyota, küçük sınıftaki temsilcisi Yaris’e yeni bir kardeş ekledi

27 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Toyota da SUV furyasını kaçırmayan üreticilerden. Küçük sınıftaki temsilcisi Yaris’in SUV versiyonunu üreterek küçük SUV rekabetinde varlığını hissettirmek isteyen Japon üretici, yeni modelini 667.800 TL ile 829.300 TL arasında değişen fiyatlarla Türkiye yollarıyla buluşturdu. Gelen 300 adetlik aracın tamamını gelir gelmez satan Toyota, bu yıl 1000’in üzerinde Yaris Cross satmayı planlıyor.

Toyota’nın kompakt SUV’u RAV4’ün hatlarından yoğun olarak esintiler sunan Yaris Cross, sınıfı için geniş sayılabilecek bir iç hacim sunuyor. Kokpitte Toyota modellerinden alışık olduğumuz tasarım ve bilgi ekranları yer alırken, genel olarak işçilikle ilgili olumlu bir iş çıkartıldığını söyleyebiliriz. Yaris Cross, Türkiye’de otomatik şanzımanlı ve 1.5 litre benzinli ve hibrit olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Benzinli versiyonlar; Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack; hibrit versiyonlar ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor. 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Andriod Auto akıllı telefon entegrasyonları, 7 inç renkli TFT sürücü gösterge ekranı, kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası ve elektronik park freni standart olarak sunuluyor. Güvenlik konusunda oldukça iddialı olan Yaris Cross, Ön Çarpışma Önleyici Sistem, tüm hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleyici, Akıllı Şerit Takip Sistemi ve Otomatik Yanan Uzun Farlar, Ön Orta Hava Yastıkları ve Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi gibi güvenlik donanımları tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

‘KALIPLAR KIRILIYOR’

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Yeni Yaris Cross modeli, Türkiye’de önümüzdeki dönemin en iddialı modellerinden biri olacak. Kendini kanıtlamış Toyota SUV ailesinin en yeni üyesi Yaris Cross’un kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olacağını düşünüyorum. Tamamen yepyeni bir model olan Yaris Cross güçlü ve dinamik tasarımı, geniş iç hacmi ve fonksiyonel özellikleriyle farklı segmentlerden pay alabilecek potansiyele sahip. Tavan yüksekliği, diz mesafesi, sürüş konforu ve donanımlarıyla B segmenti bir araçta kolay bulamayacağınız standartları sunuyor. Günümüzde segmentlere yönelik kalıplar SUV dominasyonuyla kırılmaya başladı. Toyota’nın yeni SUV stratejisi kapsamında Cross ürün ailesinin ilk ürünü Yaris Cross ile SUV ürün gamı daha da güçleniyor” dedi.

İKİ YENİ LASTİK

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin’in BF Goodrich markası dört mevsim ürün gamına iki yeni lastik daha ekledi. BF Goodrich Advantage All Season ve SUV’lar için özel üretilen BFGoodrich Advantage SUV All Season, çok geniş bir araç yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlandı. Kullanılan yeni teknoloji sayesinde her türlü hava koşullarında kullanıcılarına, lastik değiştirme zahmetine girmeden basitliğe ve ani bir kar yağışı ya da beklenmedik bir sıcaklık düşüşünde güvenli, rahat ve keyifli bir sürüş imkânı sunuyor. BFGoodrich Advantage ve BFGoodrich Advantage SUV dört mevsim lastikleri yıl boyunca ıslak, kuru ve karla kaplı yollarda iyi genel performanslar sağlarken, BFGoodrich Advantage All Season ıslak ve kuru zeminlerde gelişmiş frenleme performansları sunuyor.

SPORTİFLİK TERCİH EDENLERE

Amerikalı üretici Ford’un küçük SUV sınıfında rekabet eden otomobili Puma, coupe versiyonu tasarımıyla bakışları üzerine çekmeyi başarırken sınıfı için başarılı bir iç mekân işçiliği ortaya koymuş. Ön bölümde oldukça ferah bir alan sunan Puma’nın dijital gösterge tablosu ve kokpiti modern bir tasarıma sahip. Arka yolcular için de sınıf beklentilerini karşıladığını söyleyebileceğimiz Puma’nın bagaj hacmi sınıfının ortalamalarında ve oldukça kullanışlı olarak tasarlanmış.

Türkiye’de 1.0 lt hacminde 95, 125 ve 155 HP olmak üzere üç farklı motorla temsil edilen Puma’nın 155 HP gücündeki mild hibrit motorlu versiyonunu kullandık. Yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen motor, Ford modellerinden alışık olduğumuz dinamizmi sunsa da şanzıman/motor uyumunda özellikle alt devirlerde ve bazı geçişlerde hafif sarsıntılar yaşayabiliyorsunuz. Yedi litre civarında ortalama tüketime sahip olan otomobilin ses izolasyonu yetersiz diyebiliriz. 622 bin TL ile 800 bin TL aralığında fiyat etiketine sahip olan Puma, sportifliği konforun biraz daha önünde tercih edenler için iyi bir tercih olabilir.

UZAKDOĞU’DA YENİ ORTAKLIK

J??aponya’nın global temsilcilerinden Honda ve Sony, 2022 yılının Mart ayında duyurduğu ortak girişim anlaşmasını kapsamında elektrikli araç satışı ve mobilite hizmetleri için şirket kuracağını açıkladı. Yüzde 50 ortaklık yapısı ile Japonya’da kurulması planlanan “Sony Honda Mobility Inc.” şirketinin iki markanın teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlıklarını bir araya getirerek tüketicilerin gereksinimlerine uygun ürünler ve çözümlere odaklanması planlanıyor.

ÇİN’İ GERİDE BIRAKTI

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, PET-DER tarafından açıklanan pazar payı raporuna göre 2022’nin ilk çeyreğinde, bir önceki döneme göre pazarın toplam büyüme oranından altı kat fazla büyüdü. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, “Stratejimizle odaklandığımız kategorilerde pazarın üstünde büyüme gösterdik” dedi.

KİRALAMAYA BAŞLADI

İkinci el araç pazarında faaliyet gösteren DOD, vdf filo işbirliği ile ikinci el araç kiralama hizmetine başladı. DOD stoklarında yer alan seçili araçlara, yenilenen dod.com.tr ve DOD Mobil üzerinde veya satış noktalarında araç satışına ek olarak kiralama opsiyonu da sunuluyor. Hizmet kapsamında, en uygun kiralama alternatifi, fiyat, süre ve km sınırı bilgileri ile listeleniyor.