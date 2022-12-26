Toyota yeni hibrit teknolojisini Avrupa’da üretmeye başlıyor

26 Aralık 2022 Pazartesi, 16:49

Toyota, daha yüksek performans ve daha yüksek yakıt verimliliği sunan son jenerasyon hibrit sistemini Avrupa tesislerinde üretmek için hazırlıklar yapıyor.

Bu plan kapsamında 2023 model yılına ait Corolla’da kullanılmak üzere 5. jenerasyon hibrit teknolojisi Avrupa’da üretilecek.

Yeni hibrit sistemi, Toyota’nın Polonya ve İngiltere fabrikalarında üretilerek, Türkiye’de ve İngiltere’de banttan inen Corolla modellerindeki yerini alacak.

Toyota Polonya’da MG1 ve MG2 elektrik motorları ile hibrit şanzımanları üretirken bu bileşenler, 5. jenerasyon hibrit aktarma organını oluşturmak üzere İngiltere’de 1.8 litrelik benzinli motorla kombine edilecek.

5. jenerasyon Toyota hibrit elektrik motorlarıyla öne çıkıyor. Günlük sürüşlerde elektrikli sürüş miktarının daha fazla olmasıyla daha düşük tüketim ve CO2 emisyonları sunuyor.

Ayrıca 140 hp güce sahip 1.8 litre hibrit motor, önceki jenerasyona göre 0-100 km/s hızlanmasını 1.7 saniye iyileştirerek 9.2 saniyeye indirdi.

Toyota son 4 yılda Avrupa satışlarında hibrit araçların oranını yüzde 30’dan yüzde 66’ya çıkarak önemini artırdı.