Toyota yeni mobilite teknolojisini sergiledi

Toyota, sadece bir otomobil üreticisi değil bir mobilite markası olarak C+walk serisinin ikinci modeli olan yaya mobilite asistanı C+walk S’i ilk kez Japonya’da sergiledi.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 07:00
Toyota yeni mobilite teknolojisini sergiledi
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Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, yeni C+walk S modelinin yanı sıra ayakta duran model tipi olan C+walk T ve C+pod3’ü de geliştirmeye devam etti.

“Herkes İçin Mobilite” anlayışıyla farklı ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilen araçlar, özellikle yaşlı ya da hareket kabiliyeti azalmış insanların günlük aktivitelerini ve dışarı çıkma ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyor. Bu kapsamda yapılan C+walk T halka açık yollarda kaldırımda kullanılabilecek şekilde geliştirildi. 

Şehir içi ulaşımlar için kolaylıkla kullanılabilen C+pod modelinden kaldırımlarda kullanılabilen C+walk serisine kadar her müşterinin yaşam evresine uygun mobilite seçenekleri geliştiriliyor. Her yaştan kullanıcıya hareket özgürlüğü sağlamak isteyen Toyota, insanların faaliyet alanlarını genişletmeyi, bağımsızlıklarını desteklemeyi ve mümkün olduğunca çok insanı mutlu etmeyi amaçlıyor.

Toyota, yerel topluluklarla birlikte çalışarak ihtiyaçları da belirlemeye devam ediyor. Aynı zamanda C+pod ve C+walk serilerini kullanan yeni iş modelleri geliştiren şirketlerle de çalışma yapılıyor. 

Toyota, C+walk serisinin ikinci modeli olan yaya mobilite asistanı C+walk S’i ilk kez Japonya’da sergiledi. Yeni geliştirilen C+walk S kendi yürüyebilen ama uzun mesafeleri veya uzun sürelerde yürüyemeyen insanları hedef alıyor. Üç tekerlekli mobilite aracı olarak kaldırımda gidebiliyor ve önündeki yol yüzeyine kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

C+walk S, şehir manzaralarıyla uyumlu bir görünüme sahip C+walk serisinin formunu paylaşıyor ve yürüme hızlarında yol alıyor. Yürüme alanlarında konforlu bir yolculuk imkanı sağlayan araç, yayalarla yan yana ilerleyebilmesiyle sohbet etmeye devam edebiliyor. Engel tanıma özelliğiyle C+walk S, yayalara veya nesnelere çarpışmaktan kaçınabiliyor. 


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