Toyota'dan beşinci nesil hibrit teknolojisi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:35

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:35

Toyota, Türkiye’de de üretilen Corolla modelinin makyajlı neslini satışa sundu. Corolla’nın anahtar teslimi satış fiyatı 706 bin 900 TL’den başlıyor. Corolla’da daha önce olduğu gibi 1.5 litre benzinli ve 1.8 litre hibrit motor seçenekleri sunuluyor.

1.5 litrelik benzinli motor 125 HP güç ve 153 Nm tork üretiyor. Hibrit versiyonda ise artık beşinci nesil hibrit teknolojisi kullanılıyor. Yeni lityum iyon batarya ile donatılan yeni nesil hibrit 1.8 litrelik sistemin gücü yüzde 15 artırılarak 140 HP’ye ulaşmış.

Corolla Hybrid’in 0-100 km/s hızlanması 1.7 saniye iyileştirilerek 9.3 saniyeye indirilmiş. Önceki nesil sisteme göre radar ve kamera sistemleri geliştirilen Toyota Safety Sense 3, artık daha geniş alanı ve daha uzun menzili tarayarak daha kapsamlı bir koruma sağlıyor.



