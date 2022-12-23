Toyota'dan elektrikli otomobiller için çarpıcı açıklama

23 Aralık 2022 Cuma, 11:35

Toyota CEO'su Akio Toyoda, ilerlemenin en iyi yolunun hibrit, plug-in hibrit, hidrojenle çalışan ve pille çalışan araçlar da dahil olmak üzere bir dizi farklı aktarma organı teknolojisi geliştirmek olduğuna olan inancını yineledi.

Toyoda, "Otomobil endüstrisine dahil olan insanlar büyük ölçüde sessiz bir çoğunluktur" dedi. “Bu sessiz çoğunluk, elektrikli araçların tek bir seçenek olmasının gerçekten uygun olup olmadığını merak ediyor. Ama bunun moda olduğunu düşünüyorlar, bu yüzden yüksek sesle konuşamıyorlar… Doğru cevap hâlâ net değil, kendimizi tek bir seçenekle sınırlamamalıyız” ifadelerini kullandı.

SIFIR KARBON HEDEFİ

Toyota CEO'su, otomobil endüstrisinin "sessiz çoğunluğunun" yalnızca elektrikli araçlara yönelik bir gelecekten şüphe duyduğunu vurguladı.

Toyoda, "İki yıl önce bu tür açıklamalarda bulunan tek kişi bendim" dedi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazıları elektrikli araçlara kapsamlı taahhütlerde bulunurken, elektrikli araç genişletme planlarını finanse etmek için gereken kârın çoğunu içten yanmalı motor işletmeleri sağlıyor.

Tayland'da Toyota Hilux'un tamamen elektrikli bir versiyonunun tanıtıldığı bir basın etkinliğinde Akio Toyoda şöyle konuştu:

"Karbon nötrlüğünü elde etmek için, karbonun belirli bir güç aktarma organı değil, gerçek düşman olduğunu hatırlamalıyız.

Açıkçası, tamamen elektrikli otomobiller (BEV) dünyanın sıfır karbon hedeflerine ulaşmanın tek yolu değil.

Toyota'da müşterilerimiz için hibrit elektrikli araçlar, fişli elektrikli araçlar, akülü elektrikli arabalar ve yakıt hücreli araçlardan oluşan karbon azaltıcı seçenekler portföyü oluşturmaya inanıyoruz."



