Toyota Corolla Cross, SUV pazarına hızlı girdi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Toyota yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid’i Türkiye’de satışa sundu. Toyota Corolla Cross Hybrid, yenilenen GA-C platformu üzerinde, beşinci nesil hibrit teknolojisiyle üretiliyor. Yeni model, Toyota’nın Türkiye’de eksikliğini hissettiği C segmenti SUV boşluğunu dolduruyor. Corolla Cross Hybrid, Türkiye’de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere dört donanım seviyesiyle satışa sunuldu. 2022’de 2 bin 700 adet ithal edilecek olan otomobile 7 bin 500 talep gelirken 2023 satış hedefiyse 10 bin adet. Corolla Cross’un fiyatı versiyonlara göre lansman dönemi boyunca 835 bin TL ile 995 bin TL aralığında bulunuyor.

Avrupa pazarlarında 2.0 litre motorla satılan Corolla Cross Hybrid, ÖTV baremine uygun olabilmesi için 1,8 litrelik motorla geliyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Avrupa pazarı için 50 bin adet üretilmesi planlanan Corolla Cross Hybrid satışlarının yüzde 20’sinin Türkiye’de yapılacağını, Türkiye’nin bu model için en büyük pazarlardan biri olacağını ve 1.8 litre motorlu Corolla Cross Hybrid’in yüzde 75’inin de Türkiye’de satılacağını söyledi.

4.460 mm uzunluğa, 1.825 mm genişliğe, 1.620 mm yüksekliğe ve 2.640 mm aks mesafesine sahip yeni Corolla Cross Hybrid, C-HR’la aynı aks mesafesine sahip olsa da daha geniş ve ferah bir iç mekân sunuyor. 403 litrelik bagajıysa sınıf ortalamalarının altında kalıyor. İç mekanda bir Toyota modelinde ilk kez kullanılan 12.3 inç gösterge ekranı ve 10.5 inç multimedya ekranı öne çıkıyor.

Toyota, Corolla Cross modelinde global olarak ilk kez beşinci nesil hibrit teknolojisine yer vermiş. 1.8 litre hibrit motora sahip Corolla Cross Hybrid, yeni nesil sistemle birlikte yüzde 15 daha fazla güç üretiyor. Elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden 1.8 litre hibrit sistem, 140 HP güç üretiyor.

Önden çekişli Corolla Cross Hybrid, 170 km/s maksimum hıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.9-10 sn saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerinde ortalama yakıt tüketimi 5.0-5.1 lt/100 km olarak açıklanıyor.

"2023’TE REKORUMUZU KIRACAĞIZ"

Ali Haydar Bozkurt, yılsonu ve 2023 hedeflerine ilişkin “Geçen yıldan bu yana planlama yapmakta güçlük çektiğimiz dönemi yürütmeye çalışıyoruz. Üretim bacağında çip krizi sorunlarıyla yıla başladık, ardından lojistik ve

hammadde krizi baş gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca durum daha kompleks hale dönüştü. Kasım ayındaki öngörülerimize göre planlanan adette ürün gelirse son iki ayda yaklaşık 14 bin araç satışı gerçekleştirerek yılı 49-50 bin adet civarında kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bununla birlikte gelecek yıl bütün belirsizliklere karşın tüm zamanların rekorunu kıracak hedefe sahibiz. Corolla Cross Hybrid’in de katkısıyla birlikte 2023 yılında şimdiye kadarki en yüksek satış adedimize ulaşmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.