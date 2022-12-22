Toyota, hibrit araç üretiminde yatırıma devam ediyor

22 Aralık 2022 Perşembe, 11:30

Toyota, Polonya ve İngiltere'deki fabrikalarında beşinci nesil hibrit güç aktarma organlarının üretimine 77 milyon Euro'luk yatırım yapacağını duyurdu. Aktarma organı ise ilk kez yeni Corolla'da kullanılacak.

Hibrit motorların ve şanzımanların üretimi başlamadan önce hem Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) hem de Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) fabrikalarında yedi üretim hattı yapılacak. electrive.com'un aktardığı haberde Toyota'ya göre beşinci nesil hibrit sistem, hibrit sistemdeki elektrikli sürüş oranını artıran 103 kw'lık "daha hafif, daha kompakt ve daha güçlü elektrik motorları" içeriyor.

''ARTAN MÜŞTERİ TALEBİ''

Ayrıntılı olarak, hem hibrit şanzıman hem de iki elektrik motoru, MG1 ve MG2, Polonya'da üretiliyor.

Yardımcı motor MG1, benzinli motor için marş görevi görüyor, daha büyük elektrik motoru MG2 için elektrik üretiyor ve aküyü şarj ediyor. Ek olarak, MG1 iyileşme için kullanılıyor.

Hibrit sistem için 1.8 litrelik benzinli motorun montajı İngiltere'de yapılıyor. Avrupa pazarları için Corolla Hybrid'in montajı ise Türkiye'de yapılmakta.

Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marvin Cooke, "Hibrit teknolojisi artık TMMP ve TMUK'ta üretilen motorların ve şanzımanların sırasıyla %70 ve %85'inde bulunuyor. Bu da Toyota hibrit ürünlerine yönelik sürekli artan müşteri talebinin bir yansımasıdır" dedi.