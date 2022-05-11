Toyota'dan üretimi askıya alma kararı
Toyota, Çin’in Şanghay kentindeki Covid-19 karantinasının yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle üretimi 6 gün askıya alacağını duyurdu.
Çin’in Şanghay kentinde 6 haftadır uygulanan Covid-19 karantinası uluslararası firmaların üretim operasyonlarını etkiledi. ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla’nın Şanghay’da üretimi durdurma kararının ardından, Japon otomotiv devi de benzer bir karar aldığını duyurdu.
Toyota, Şanghay’daki karantinanın yol açtığı tedarik sorunları nedeniyle Japonya'da yer alan 8 tesisindeki 14 üretim bandını askıya alacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin 16-21 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını açıklanırken, operasyonların askıya alınmasının yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.
Toyota, ayrıca küresel çip kıtlığı ve Çin’deki pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde elde edilen karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3’te bir oranında düştüğünü belirtti.
Tesla tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, karantina nedeniyle tedarik sorunları yaşandığı gerekçesiyle Şangay'daki tesiste üretimin durdurduğunu ifade edilmişti.
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