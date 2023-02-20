TPAO'nun Karadeniz'deki arama ruhsatlarının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge'de bulunan 21 petrol arama sahasının ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:39
TPAO'nun Karadeniz'deki arama ruhsatlarının süresi uzatıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/Kıta Sahanlığı içindeki 21 sahayı kapsayan arama ruhsatlarının süresi 23 Ekim 2022'den 23 Ekim 2025'e kadar uzatıldı.

Uzatma kararları yüz ölçümleri 19 bin 219 hektar ila 914 bin 261 hektar arasındaki 21 sahayı kapsıyor.


TPAO Ruhsat petrol Resmi Gazete

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