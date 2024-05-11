TPAO'ya 150 personel alacak! İşte şartlar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 150 personel alınacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:49
TPAO'ya 150 personel alacak! İşte şartlar...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 150 personel alınacağını duyurdu

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta TPAO bünyesinde görev yapacak 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattıklarını kaydetti.

Enerjide bağımsızlığa giden yolda nitelikli insan gücünün önemli rolü olduğuna işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında yer altı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyetler yürüten TPAO bünyesinde görev üstlenecek yeni mesai arkadaşları arıyoruz. Petrolün kalbi olarak gördüğümüz Şırnak'ta bizimle yol yürüyecek 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattık. Yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden 'Hayırlı olsun' dileklerimi iletiyorum."


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