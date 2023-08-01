Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) ne kadar personel alacak? TPAO personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?
Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesinde çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. İş sahibi olmak isteyen yurttaşlar Türkiye Petrolleri'nin ne kadar personel alımı yapacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) ne kadar personel alacak? TPAO personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?
Türkiye Petrolleri, TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak. Peki, Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) ne kadar personel alacak? TPAO personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler? İşte ayrıntılar...
TPAO NE KADAR PERSONEL ALACAK?
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur.
Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 121 (Lisans mezunu) personel alımı yapılacaktır.
TÜRKİYE PETROLLERİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.
Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır. İlanen duyurulur.
TÜRKİYE PETROLLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 01.08.2023-07.08.2023 tarihleri arasında 7 gün süreyle yapılabilecektir.
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