Trafigura CEO'su: 'Avrupa bu kışı atlatabilir, ancak...'

05 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Enerji ticaret şirketi Trafigura'nin CEO'su Ben Luckock, Avrupa'nın bu kış bir gaz felaketi yaşanmasından kaçınabileceğini, talebin azalmasının ve güçlü stokların bunu sağlayabileceğini söyledi.

Ancak Luckock gelecek kışın Avrupa için çok daha zor olacağını savundu.

Trafigura CEO'su, "Avrupa bu kış kaçınılmaz bir duruma doğru gidiyor, ancak insanların doğru şeyi yaptıkları ve enerji tüketimini azalttıklarına dair pek çok kanıt var. Bu kış bir felaketten kaçınabiliriz. Ancak gelecek kıştan daha çok endişe duyuyoruz" dedi.