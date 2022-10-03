Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu (3 Ekim 2022)

03 Ekim 2022 Pazartesi, 15:34

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 112 milyon 778 bin 100 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 559 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 321 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 883 lira, satış fiyatı 25 bin 317 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 89 milyon 583 bin 917 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 70 milyon 310 bin 190 metreküp olarak kayıtlara geçti.