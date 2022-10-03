Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu (3 Ekim 2022)
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 112 milyon 778 bin 100 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 559 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 100 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 321 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 883 lira, satış fiyatı 25 bin 317 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 89 milyon 583 bin 917 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 70 milyon 310 bin 190 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- Adalet Bakanlığı Daire Başkanı eşini vurup intihar etti