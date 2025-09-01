Trafik sigortasında kritik değişiklik: O bedeli ödemeyen trafiğe çıkamayacak!

Zorunlu trafik sigortasında 2025 yılına ilişkin primler açıklandı. Araç türü ve basamağa göre değişen primlerde, otomobil sürücüleri için en düşük poliçe 7 bin 450 liradan başlıyor. İstanbul’da 7. basamaktaki otomobil sahipleri ise 14 bin 462 lira ödeyecek. Sigortasız trafiğe çıkan araçlar bağlanacak.

PRİMLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Sigorta Bilgi Merkezi verilerine göre, İstanbul’da otomobil sahipleri araçlarını dördüncü basamaktan sigorta yaptırmak zorunda ve prim ödemeden trafiğe çıkamıyor. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkılması durumunda polis tarafından ceza kesilecek ve aracın bağlanması gerekecek.

Trafik sigortası primlerine ortalama yüzde 1,2 zam yapıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki riskli sürücünün primi 43 bin 835 lira, sekizinci basamaktaki en düşük riskli sürücünün primi 7 bin 306 lira olarak belirlendi. Ankara ve İzmir’de primler benzer şekilde farklılık gösteriyor.

TİCARİ ARAÇLAR VE OTOBÜSLERDE PRİMLER

İstanbul’da ticari taksilerin sıfırıncı basamak primi 115 bin 493 lira, sekizinci basamak ise 19 bin 249 lira olarak belirlendi. Ankara ve İzmir’de de ticari araç primleri farklı seviyelerde uygulanıyor. Otobüslerde ise sıfırıncı basamaktaki 31 ve üstü koltuk kapasitesine sahip otobüsün prim tutarı İstanbul’da 276 bin 819 liraya yükseldi, sekizinci basamakta 46 bin 136 lira oldu.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

2025 yılı için sigortasız araç kullanmanın cezası 993 TL olarak belirlendi. Ayrıca polis, sigortasız aracın tespit edilmesi durumunda trafikten men cezası da uyguluyor.