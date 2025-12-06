Bahçeli'den 'Öcalan' ve 'süreç' mesajları: 'Kurucu önderliğin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli burada yaptığı konuşmada, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin yönetiminden kendisine yönelik yapılan "Allah’ın hidayet verdiğini sanıyorduk, ancak o hâlâ eski Bozkurt" açıklamasına "Elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP lideri, Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç içinse " PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları muayyendir. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir" dedi.

Bahçeli'nin sözlerinde öne çıkan mesajlar şöyle:

FUTBOLDA 'BAHİS' SORUŞTURMASI

Bahis iddialarıyla Türk sporuna gölge düşürenlerin milletimizin alın terini dolandıranların neden olduğu ahlaki kriz hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? Yalan dolan ve iftiradan medet umarak siyasi diyalogları kapamak bir ahlaki kriz değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Adaletin devreye girmesine saldırmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir?

Çocuk yaştaki tetikçilerinin sahaya sürülmesi, ailelerin dağılması bir ahlak krizi değil midir? Adliyedeki altınları çalmak bir ahlak krizi değil midir? Ahlak samimi inançla bağlıdır. İrfan sahibi olmak kendini bilmek demektir. Bunun basamakları da akıldır, adalettir. Beraber ağlamazsın sonra kör dersin, sağır dersin. Biz beraber ağladığımız kadar beraber güleceğiz. Milletimizin ve ülkemizin huzuru için hep birlikte çalışacağız.

"KURUCU ÖNDERİN MESAJLARI MUAYYENDİR"

Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz.

Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmıştır. PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir. Bu mesajın hilafına, kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. PKK’nın kurucu önderliğinin dediği gibi; yalnızca fiili silahların değil zihinsel anlamda da silahların terk edilmesi gerekmiyor mu? Çatışma ve gerilim çıkmazında nefes nefese kalan pek çok coğrafyanın aksine ülkemiz adil, hakkaniyetli, ahlaki temelli ve akılla bezeli barış mimarisini hayata geçirmektedir. Kim ki bunun önüne geçmeye yeltenirse iki cihanda da altından kalkamayacağı bir vebali omuzlamış demektir.

BARZANİ CEPHESİNE YANIT

Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. İşbirliğinden yanayız. Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz."