Trafik sigortasında prim artışı belli oldu!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:03
Trafik sigortasında prim artışı belli oldu!
Abone Ol google-news

SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.


SEDDK haberleri trafik sigortası haberleri zorunlu trafik sigortası haberleri

İlgili Haberler

Uşak’ta trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!

Uşak’ta trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!
İstanbul'da 5 yaşındaki Ertuğrul Miraç'ın acı ölümü... Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında hayatını kaybetti

İstanbul'da 5 yaşındaki Ertuğrul Miraç'ın acı ölümü... Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında hayatını kaybetti
İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler