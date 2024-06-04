Uşak’ta trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!

Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana gelen kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 09:55
Uşak’ta trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!
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Kaza, Eşme-Uşak karayolu Elvanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A.G. (27) idaresindeki 64 ACC 044 plakalı hafif ticari araç karayoluna çıkış yapan F.B. (30) yönetimindeki 45 AJP 963 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarlar savrulurken, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, sürücüler F.B., M.A.G. ve hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan 4 kişi Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ve hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan bir kişinin ilk tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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