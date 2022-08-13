Zorunlu trafik sigortasına büyük zam
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), dün bir açıklama yaparak zorunlu trafik sigortasında, hasar-prim dengesini gözeterek sistemin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla tarife güncellemesi gerçekleştirildiğini, bu sigorta yapmaktan kaçınan şirketlere ise ceza verileceğini duyurdu.
Buna göre, zorunlu trafik sigortası (4. basamak azami) primleri 1 Eylül itibarıyla yüzde 10-20 artırılacak ve aynı tarihten itibaren aylık artışları yüzde 4.75 olarak uygulanacak. Bir kerelik olmak üzere bu sigortaya daha önce 1 Şubat’tan itibaren yüzde 20, 1 Haziran’dan itibaren yüzde 25 zam yapılmıştı.
Aylık artışlar ise şubat itibarıyla yüzde 1.5, mayıs itibarıyla yüzde 2.25 olarak ilan edilmişti. Güncel düzenlemeye göre ayrıca, SEDDK bu sigortaya yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerinin poliçe düzenleme ve yenileme yetkisini 3-30 gün arasında durdurabilecek. Bunun yanında primlerde “hasarsızlık indirim oranları” 3-8 puan, “hasar prim artırım oranları” 5-15 puan arasında düşürüldü.
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