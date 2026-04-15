Trafikte ceza yağmuru: Toplam fatura 1 trilyon lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde kesilen ceza tutarlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Ceza gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükselirken, vergi cezaları en büyük payı aldı.

CEZALARDA YÜKSEK ARTIŞ

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılının Ocak-Mart döneminde kesilen toplam ceza tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 1 trilyon 95 milyar TL’ye ulaştı.

Bu tutarın 664 milyar TL’lik kısmını vergi cezaları oluştururken, söz konusu kalemde yıllık artış oranı yüzde 39 olarak kaydedildi.

İDARİ VE YARGI CEZALARI

Toplam cezalar içinde idari para cezaları 285 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde yargı para cezaları ise 80 milyar TL’ye ulaştı.

TRAFİK CEZALARI DA YÜKSELDİ

Cezalardaki bir diğer önemli kalem olan trafik cezaları da artış gösterdi. İlk üç ayda trafik cezaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 66 milyar TL oldu.

BÜTÇEDE AÇIK DEVAM EDİYOR

Merkezi yönetim bütçe verilerine göre, 2026 yılı Mart ayında bütçe giderleri 1 trilyon 460,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 230,5 milyar TL ve bütçe açığı 229,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 224,5 milyar TL olurken, faiz dışı fazla 6,1 milyar TL olarak kaydedildi.

İLK ÇEYREKTE BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ

Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 425,4 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 5,4 milyar TL ve bütçe açığı 420 milyar TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 549,4 milyar TL olurken, faiz dışı fazla 456 milyar TL oldu.

YILLIK KARŞILAŞTIRMALAR

Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri yüzde 42,1, bütçe gelirleri yüzde 60,6 artış gösterdi. Bu dönemde bütçe açığı ise yüzde 12,1 geriledi.

Ocak-mart döneminde ise bütçe giderleri yüzde 42, bütçe gelirleri yüzde 66,4 artarken, bütçe açığında yüzde 40,9 oranında düşüş kaydedildi.