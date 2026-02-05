Trafikte yeni dönem: 140 bin TL'ye varan cezalar yolda!

TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif kapsamında 6 madde daha kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik para cezaları artırılırken, ehliyete el koyma ve araçların trafikten men edilmesine ilişkin yaptırımların kapsamı genişletildi.

“DRİFT” YAPANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

Kamuoyunda “drift” olarak adlandırılan akrobatik ve tehlikeli sürüşler açık şekilde yasaklandı. Bu ihlali gerçekleştiren sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, kullanılan araçlar da 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Süre sonunda ehliyetin iade edilebilmesi, psikoteknik değerlendirmeden geçilmesi ve cezanın tamamen ödenmesi şartına bağlandı.

YAYALARA AİT ALANLARDA SCOOTER KULLANIMINA CEZA

Yeni düzenleme kapsamında bisiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin yayalara ayrılmış alanlarda kullanılması da yaptırım altına alındı. Bu kurala uymayanlara 5 bin TL idari para cezası kesilecek. Paylaşımlı elektrikli scooter hizmeti veren işletmeler için ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmelere 86 bin 900 TL ceza uygulanacak.

İZİNSİZ YARIŞLARA VE RİSKLİ SÜRÜŞLERE YENİ CEZALAR

Teklifte, izin alınmadan düzenlenen yarışlar ile benzeri riskli sürüş davranışlarına yönelik yeni yaptırımlar da yer aldı. Bu tür eylemlerde bulunan sürücülere 46 bin TL para cezası verilecek, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak ve araçlar 60 gün boyunca trafikten men edilecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRAN DİĞER DÜZENLEMELER

Kabul edilen maddeler arasında trafik güvenliği ve denetimlerin artırılmasına yönelik başka hükümler de bulunuyor. Yönetmeliklere aykırı araç yüklemeleri ile trafik düzenlemelerine uymayan sürücüler için idari yaptırımların uygulanması öngörülüyor.