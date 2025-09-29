Trakya Birlik Yönetim Kurulu, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinin kilogram kesin alım fiyatını 33 lira olarak belirledi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu, sezonda yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiceğinin avans ön alım fiyatını 28 TL olarak belirlemişti. Alınan kararla kilogramda 5 liralık fark ödemesi üreticiye yansıyacak.
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
29.09.2025 18:43:00
ANKA
