Mücadele sonuç verdi: Trendyol GO işçileri kazandı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 11:21

TrendyolGo’da kuryelik yapan işçiler geçen hafta itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir’de yakıt giderlerinin karşılanması, paket başı ücret artışı, mola hakkı gibi talepleri için eylem başlatmıştı.

İşçilerin ses getiren eylemi dün akşam saatlerinde kazanımla sonuçlandı. Trendyol yönetimi ile yeniden bir araya gelen işçi temsilcileri, görüşmelerde fikir birliğine varıldığını duyurdu.

Temsilciler, şirketin bu toplantı sonrasında kuryelere internet iletişim platforumu zoom üzerinden açıklama yaptığını aktardı.

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada da anlaşma şu ifadelerle duyuruldu:

"Yeni faaliyet döneminde, Trendyol Go taşıyıcı iş ortaklarımızın hakedişleri, bir önceki yıla göre yüzde 120 artmıştır. Ocak 2022 döneminde bir saat taşıma faaliyeti gösteren bir iş ortağının hakedişi 45 TL iken, Ocak 2023 döneminde bir saat taşıma faaliyeti gösteren bir iş ortağının hakedişi yapılan yüzde 120 senelik artış oranı ile birlikte 100 TL seviyesine gelmiştir.

Bir önceki artış dönemi olan Temmuz 2022 ile kıyasladığımızda ise, hakedişlerde yüzde 60 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca dün akşam gerçekleşen görüşmeler sonrasında yapılan artışla birlikte günde ortalama 8 saat faaliyet gösteren bir taşıyıcı iş ortağımızın aylık net kazancı 11,400 TL’ye yükselmiştir.

Ayrıca, iş ortaklarımızın açıklanan faaliyet modeline ilişkin görüşleri ve talepleri de kendileriyle bir araya gelerek hassasiyetle değerlendirilmiş ve gereken tüm aksiyonlar alınmıştır.

Trendyol Go taşıyıcı iş ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."