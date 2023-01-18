Trendyol kuryeleri düşük zam ve kötü koşullara karşı eylem başlattı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 08:00

Trendyol Go işçileri, şirketin yüzde 45’lik zam teklifine ve çalışma koşullarına karşı eylem başlattı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde başlayan eylemlerin İstanbul’daki durağı şirketin Maslak’taki genel merkezi oldu. Şirketin genel merkezi önünde eylem yapan motokuryeler “Aslan kaplan dediniz; hakkımızı yediniz”, “Kuryeler burada, yönetim nerede?” sloganları attı. Bu zammın reelde yüzde 10’a düştüğünü söyleyen işçiler, şirketin zammı açıklamak için diğer tüm firmaların zam açıklamasını ve işçi alımlarını kapatmasını bekleyerek işçileri kendilerine muhtaç ettiklerini söyledi.

ZAM ORANI YETERSİZ

Cumhuriyet’e konuşan Trendyol Go işçilerinden Ahmet Yıldız, piyasadaki diğer firmaların altında bir zam oranı açıklandığını belirterek “Yeni gelen bonus sistemiyle bizler hızlı teslimat için yarış atı gibi çalışıyoruz. Bu sistem yüzünden gece geç saate kadar çalışıyoruz. Aileme vakit ayırsam para kazanamıyorum. Para kazansam aileme vakit ayıramıyorum” dedi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Motokurye H.K. de yoğun çalışma koşullarından şikâyetçi. Taleplerinin karşılanana kadar mücadele edeceklerini belirten H.K., “İş ortağıyız diyip bizi sömürüyorlar” diye konuştu.

Başakşehir’de bir sitede teslimat sırasında saldırıya uğrayan Bedir Keskin de şunları söylüyor:

“Trendyol benim arkamda durmadı ve bizim arkamızda da durmayacak. Onlarca arkadaşımız ekmek parasını kazanmak isterken can verdi ve sakat kaldı. Biz açıklanan zamları kabul etmiyoruz. Bugün de hakkımızı almak için buradayız. İş ortağıyız deyip bizi sömürüyorlar. Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.