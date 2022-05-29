Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin’de açtı

29 Mayıs 2022 Pazar, 13:15

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, uluslararası büyüme ve e-ihracat planlarına hız verdi. Şirket, bu kapsamda ilk yurt dışı ofisini Berlin’de açtı. Yurt dışı pazarlara açılarak, ‘%100 Made in Türkiye’ ürünleri farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşturmayı hedefleyen e-ticaret platformu, 2023 yılında globalde 1 milyar dolarlık global satış hacmine ulaşmayı hedefliyor.

E-ticaret platformunun gelecek planlarıyla ilgili bilgi veren Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin şunları söyledi:

“- Türkiye’den doğan Trendyol, 11 yıl içinde uluslararası teknoloji ligindeki önemli oyunculardan biri haline geldi. Gelecek planlarımızın odağında ise, yerli üreticilerimizi destekleyerek, yerel üretimi artırmak ve ülkemizin sahip olduğu bu potansiyeli dünyaya açmak var. Şirketimiz üzerinden Türkiye’de gerçekleşen satışların yüzde 70’ini yerli ürünler oluşturuyor. 83 bin satıcı platformumuzda satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye’de üretti. Biz ‘%100 Made in Türkiye’ damgalı ürünleri global arenaya taşıyarak ülkemizin e-ihracatına ve döviz girdilerine önemli katkı sunmayı hedefliyoruz.



- Ülkemizin ihracatçı sayısını ve ihracat gelirlerini artırırken, üreticilerimize yurt dışındaki milyonlarca müşteriye satış yapma imkanı sunacağız. Uluslararası yol haritamızı birbirini tamamlayan iki strateji üzerine kurduk. Bunlardan ilki uluslararası e-ticaret platformlarındaki Trendyol marka ürünlerimizle e-ihracat payımızı artırırken, Türk markalarını da bu platformlara taşımak.



- Şu anda 50'den fazla uluslararası e-ticaret platformunda yer alıyoruz. İkinci stratejimiz ise Türk üreticilerini ve markalarını platformumuz aracılığıyla global pazarlarla buluşturmak. E-ihracat çalışmalarımızın odağına, bu bağlamda gelişmiş bir pazar olan Almanya’yı aldık.”