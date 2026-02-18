Trump’ın 'gümrük' tehdidi dev yatırımı getirdi: ABD-Japonya arasında 36 milyar dolarlık anlaşma!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Japonya tarafından finanse edilecek toplam 36 milyar dolarlık üç büyük yatırım projesini açıkladı. Teksas’ta petrol ihracat tesisi, Georgia’da sentetik endüstriyel elmas fabrikası ve Ohio’da doğalgaz santrali kurulması planlanıyor. Yatırımlar, iki ülke arasındaki ticaret anlaşması kapsamında duyuruldu.

“GÜMRÜK VERGİLERİ OLMADAN YAPILAMAZDI”

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada projelerin Japonya’nın 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün ilk adımı olduğunu belirterek, Japon ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 15’e indirildiğini duyurdu. Trump paylaşımında, "Bu projelerin ölçeği o kadar büyük ki, çok özel bir kelime olmadan yapılamazdı: GÜMRÜK VERGİLERİ" ifadelerini kullandı.

OHIO’YA TARİHİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ SANTRALİ

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ohio’nun Portsmouth kentinde inşa edilecek 33 milyar dolar değerindeki doğalgaz santralinin 9,2 gigavat kapasiteyle tarihin en büyük doğalgaz yakıtlı elektrik üretim tesisi olacağını açıkladı. Tesisin, Japon teknoloji yatırımcısı SoftBank Group iştiraki SB Energy tarafından işletileceği bildirildi.

ENERJİ VE SANAYİDE STRATEJİK ORTAKLIK

Beyaz Saray, Teksas kıyısında geliştirilen 2,1 milyar dolarlık Texas GulfLink derin deniz ham petrol ihracat tesisine Japonya’nın yatırım yapacağını duyurdu. Lutnick, "Bu projenin ABD ham petrol ihracatında yılda 20–30 milyar dolar gelir yaratması, rafinerilerimiz için ihracat kapasitesini güvence altına alması ve Amerika’nın dünyanın lider enerji tedarikçisi konumunu pekiştirmesi bekleniyor" dedi.

Georgia’da yaklaşık 600 milyon dolar yatırımla kurulacak yüksek basınçlı sentetik endüstriyel elmas tesisinin Element Six tarafından işletileceği, şirketin dünyanın en büyük elmas üreticisi De Beers Group’un iştiraki olduğu belirtildi. Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ryosei Akazawa ise, "Tüm bu projeler, Japonya ile ABD’nin stratejik açıdan önemli alanlarda tedarik zincirleri inşa etmek için birlikte çalışmasını içeriyor" dedi.