Trump'ın hamleleri ve Fed beklentileri: Altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi uzatma kararı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası politika yönüne ilişkin beklentilerle birlikte yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor. Ons altın 4.758 dolar seviyesinde dengelenirken, piyasalarda yukarı yönlü beklentiler güç kazanıyor.

Trump’ın ateşkesi uzatma hamlesi, piyasalarda ani bir hareketlilik yarattı. Açıklamanın ardından ons altın fiyatı kısa sürede 4.755 dolar bandına yükseldi.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Jeopolitik risklerin kısa vadede sınırlı kalmasına rağmen, altına yönelik güvenli liman talebi devam ediyor. Doların güç kazanmasına rağmen altın fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması dikkat çekiyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı’nda süregelen gerilimin devam etmesi halinde ons altının 4.900-5.000 dolar aralığına yönelmesinin olası olduğunu ifade ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Piyasalarda belirleyici unsurlardan biri de ABD’deki faiz beklentileri oldu. Fed başkan adayı Kevin Warsh’ın açıklamaları, yatırımcıların beklentilerinde değişime neden oldu.

Warsh, faiz indirimi konusunda net bir taahhütte bulunmadığını belirtirken, faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceği sinyalini verdi. Bu durum, altın üzerinde baskı oluşturabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Buna karşın altın fiyatlarının, getiri sağlamayan bir varlık olmasına rağmen yüksek faiz ortamında güçlü kalması piyasalarda dikkatle izleniyor.

MERKEZ BANKALARINDAN GÜÇLÜ TALEP

Fiziki altın piyasasında arz-talep dengesine ilişkin gelişmeler de fiyatları destekliyor. Merkez bankalarının son 23 aydır kesintisiz şekilde altın alımı yaptığı belirtiliyor.

Polonya, Kazakistan ve Malezya gibi ülkelerin rezervlerini artırdığı ifade edilirken, küresel altın talebinin 1.313 ton ile rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Buna karşılık madencilik arzındaki artışın yalnızca yüzde 1 seviyesinde kalması, piyasada arz sıkışıklığına işaret ediyor.

Bu tablo, altın fiyatlarının neden yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini açıklayan temel unsurlar arasında gösteriliyor.