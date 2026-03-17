Trump'ın 'Hürmüz çağrısı' karşılık bulmadı: Petrol fiyatları yeniden yükselişte!

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 103,90 dolardan işlem görüyor. Dün 106,60 dolara kadar yükselen fiyatlar, günü 100,21 dolardan tamamladı.

Bugün saat 09.34 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,7 artışla 103,90 dolar seviyesine çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 96,58 dolardan alıcı buldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmaların kısa vadede sona ermeyeceği ve arz kesintilerine yol açabileceği beklentileri etkili oldu.

Ham petrol fiyatları, önceki işlem gününde yaklaşık yüzde 5 gerilemesinin ardından toparlanma gösterdi. Hürmüz Boğazı’ndan bazı gemilerin geçiş yaptığına yönelik haberler ise fiyatlardaki artışı sınırladı. Buna karşın geçişlerin kısıtlı olması ve deniz yolunun büyük ölçüde kapalı kalması, arz tarafındaki risklerin sürdüğünü ortaya koydu.

BATI ASYA’DA GERİLİM YÜKSEK SEYREDİYOR

ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmalar üçüncü haftasına girerken, bölgedeki tansiyonun yüksek kalmaya devam ettiği görüldü. İran, geçen hafta ülkenin önemli ihracat noktalarından Harg Adası’na yönelik saldırıların ardından Batı Asya’da ABD bağlantılı sektörleri hedef alabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP’IN HÜRMÜZ ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Çin’in de aralarında bulunduğu en az yedi ülkeye Hürmüz Boğazı’ndaki ticaretin yeniden başlatılması için çağrı yaptı. Ancak bazı müttefik ülkelerin bölgeye gemi gönderme planı olmadığını açıklaması, belirsizliğin sürmesine yol açtı.

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin karşılandığı Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yakından izleniyor. İran’ın ay başında fiilen kapattığı boğazdan Hindistan ve Pakistan bayraklı bazı tankerlerin geçiş yaptığı bildirildi. İran daha önce bazı ülkelere ait gemilere izin verileceğini, ABD ve müttefikleriyle bağlantılı gemilere ise müdahale edileceğini açıklamıştı.

MERKEZ BANKALARI VE ENFLASYON GÜNDEMDE

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkileri ve bunun küresel para politikalarına yansımaları da piyasaların odağında bulunuyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın toplantıları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

BRENT PETROLDE TEKNİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 105,47 dolar seviyesi direnç, 102,67 dolar seviyesi ise destek noktası olarak öne çıkıyor.